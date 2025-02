München - Wegen versuchten Mordes an vermeintlichen Rechtsextremisten steht eine mutmaßliche Linksextremistin ab heute (9.30 Uhr) in München vor Gericht. Der Prozess gegen Hanna S. steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Budapest-Komplex. Unterstützer der 30-Jährigen haben zu Protesten vor Ort aufgerufen; die öffentliche Verhandlung findet in einem Sitzungssaal auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stadelheim statt.