München - Nach einem gewalttätigen Übergriff im Umfeld eines Rechtsextremisten-Treffens in Budapest beginnt an diesem Mittwoch in München der Prozess gegen eine mutmaßliche Linksextremistin. Die Bundesanwaltschaft wirft Hanna S. versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. 24 Verhandlungstermine sind vorerst geplant, das Urteil könnte Ende Juni fallen.