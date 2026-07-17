Buckelwal in der Ostsee: Wal bei Heiligenhafen vor deutscher Ostseeküste gesichtet

Heiligenhafen - Vor der schleswig-holsteinischen Küste ist ein großer Wal unterwegs. Das Deutsche Meeresmuseum habe am Donnerstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr zwei Sichtungsmeldungen vor Heiligenhafen erhalten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Das Bild- und Videomaterial, das uns vorliegt, ist qualitativ leider so schlecht, dass wir nicht genau sagen können, ob es sich um den Buckelwal handelt, der sich in den letzten Wochen vor Dänemark aufhielt. Die Größe und das allgemeine Erscheinungsbild deuten jedoch darauf hin." Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.