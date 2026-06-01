Anholt - Auf der dänischen Insel Anholt laufen die Vorbereitungen für die Untersuchung des als "Timmy" bekannten Buckelwals. Ein Bergungsteam hatte den Kadaver des Tieres am Wochenende mit einem Stahlseil aus dem flachen Wasser auf den Strand gezogen. Mit Hilfe eines Radladers wurde nun der sandige Untergrund rund um den Wal geglättet. Anschließend wurden einige Metallplatten ausgelegt.
Buckelwal auf dänischer Insel Metallplatten am Wal - Vorbereitung der Obduktion am Strand
dpa 01.06.2026 - 12:38 Uhr