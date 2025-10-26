Eigentlich ist Katrin Großmann Professorin an der Fachhochschule Erfurt. Aber seit rund viereinhalb Jahren fühlt sie sich, wie sie es selbst bezeichnet, mit einem Bein auch im Städtchen Lauscha zu Hause. Und beschert dem Ort mit ihren Studenten immer wieder neue Impulse. So stand etwa 2023 das Thema „Leerstand“ auf der Tagesordnung für die angehenden Stadt- und Raumplaner. Um Ideen zur Unterstützung der Tourismusförderung in der Region Steinach-Lauscha-Neuhaus ging es heuer unter Großmanns Regie. Mit einem kleineren Projekt in Form eines Wahlmoduls beschäftigten sich acht weitere Studentinnen. Dafür hatten sie im Mai Thema in Angriff genommen, das eigentlich längst überfällig war...