Köln - Kai Bliesener packt mit seinem auf historischen Tatsachen beruhenden Krimi "Hotel Silber. Den Tätern auf der Spur" ein heißes Eisen der Nachkriegszeit an.
Neuer Krimi von Kai Bliesener: Bei Riedlingen werden 1946 drei Skelette gefunden. Kommissar Kramer stößt auf Gestapo und Polizei - und auf die Frage, wie mit NS-Tätern in den Ämtern umzugehen ist.
Köln - Kai Bliesener packt mit seinem auf historischen Tatsachen beruhenden Krimi "Hotel Silber. Den Tätern auf der Spur" ein heißes Eisen der Nachkriegszeit an.
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Ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden in einem Waldstück beim schwäbischen Riedlingen drei Skelette gefunden. Es handelt sich offenbar um kurz vor Kriegsende ermordete KZ-Häftlinge. Kommissar Paul Kramer von der Stuttgarter Kripo, selbst Opfer des Nazi-Regimes, wird schnell klar, dass die Gestapo und die örtliche Polizei in das Verbrechen verwickelt sind.
Für den Kommissar eine heikle Situation, denn viele willige Helfer der Nazis sitzen weiterhin unbehelligt in den Amtsstuben, selbst unter seinen Kollegen bei der Polizei. Zum Glück hat er die couragierte investigative Journalistin Hilde auf seiner Seite.
Wie umgehen mit den NS-Verbrechern, die sich überall noch an den Schaltstellen der Macht befinden? Was hat Priorität, die angeblich unabdingbare Einhaltung von Stabilität und Ordnung oder Gerechtigkeit für die Opfer? Die Gewichtung fällt schwer, insbesondere, wenn die meisten Menschen die NS-Diktatur am liebsten vergessen möchten.
Dem Autor gelingt es vorzüglich, diesen Zwiespalt deutlich zu machen. Auch und nicht zuletzt steht die Bedeutung persönlichen Mutes und Rückgrats im Mittelpunkt, nicht wegzuschauen, sondern gegen alle Widerstände der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen.