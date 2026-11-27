Ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges werden in einem Waldstück beim schwäbischen Riedlingen drei Skelette gefunden. Es handelt sich offenbar um kurz vor Kriegsende ermordete KZ-Häftlinge. Kommissar Paul Kramer von der Stuttgarter Kripo, selbst Opfer des Nazi-Regimes, wird schnell klar, dass die Gestapo und die örtliche Polizei in das Verbrechen verwickelt sind.