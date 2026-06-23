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Buchverfilmung Jenna Ortega spielt Roboter in "Klara und die Sonne"-Trailer

Mit «Klara und die Sonne» wird ein dritter Roman des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro verfilmt – mit Jenna Ortega als Roboter-Mädchen. Auch der Sohn eines Oscar-Gewinners gehört zum Cast.

Buchverfilmung: Jenna Ortega spielt Roboter in Klara und die Sonne-Trailer
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US-Schauspielerin Jenna Ortega (23) ist im neuen Trailer der Roman-Verfilmung "Klara und die Sonne" von Regisseur Taika Waititi als Roboter-Mädchen zu sehen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles - US-Schauspielerin Jenna Ortega (23) ist im neuen Trailer der Romanverfilmung "Klara und die Sonne" von Regisseur Taika Waititi als Roboter-Mädchen zu sehen. Amy Adams (51) spielt in dem Science-Fiction-Film eine Mutter, die ihrer Teenagertochter Josie die von Ortega verkörperte "künstliche Freundin" Klara gegen deren Einsamkeit kauft. Der Trailer zeigt in anrührenden Szenen, wie Josie ihrer neuen Roboter-Freundin die Welt erklärt und wie Klara in einem Kornfeld stehend zur Sonne spricht.

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"Klara und die Sonne" ist die dritte Verfilmung eines Romans des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro. 1993 erschien das Drama "Was vom Tage übrig blieb" mit Anthony Hopkins und Emma Thompson in den Hauptrollen. 2010 folgte Ishiguros dystopischer Roman "Alles, was wir geben mussten" mit Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan. 

Steve Buscemi und Cillian Murphys Sohn übernehmen Rollen

Ishiguros 2021 erschienener Roman "Klara und die Sonne" erzählt von dem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten, solarbetriebenen Roboter Klara. Sie soll einer schwer kranken Jugendlichen Gesellschaft leisten, doch entwickelt dann ein eigenes emotionales Innenleben.

Die Verfilmung des Bestsellers von "Thor"-Regisseur Taika Waititi soll am 29. Oktober in deutsche Kinos kommen. Neben Ortega und Adams sind in dem neuen Trailer auch Steve Buscemi, Natasha Lyonne und Mia Tharia zu sehen. Als weiterer wichtiger Nebendarsteller mit dabei: Aran Murphy, der Sohn von Oscar-Preisträger Cillian Murphy, spielt Josies besten Freund Rick und übernimmt damit seine erst zweite Filmrolle.