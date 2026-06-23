Buchverfilmung Jenna Ortega spielt Roboter in "Klara und die Sonne"-Trailer

Los Angeles - US-Schauspielerin Jenna Ortega (23) ist im neuen Trailer der Romanverfilmung "Klara und die Sonne" von Regisseur Taika Waititi als Roboter-Mädchen zu sehen. Amy Adams (51) spielt in dem Science-Fiction-Film eine Mutter, die ihrer Teenagertochter Josie die von Ortega verkörperte "künstliche Freundin" Klara gegen deren Einsamkeit kauft. Der Trailer zeigt in anrührenden Szenen, wie Josie ihrer neuen Roboter-Freundin die Welt erklärt und wie Klara in einem Kornfeld stehend zur Sonne spricht.