Buchtipp: „Urgent – Dringend“ 17 und 84: Der Gottscha von Sonneberg

„Urgent – Dringend“ – Ein Buch für alle, die nicht länger warten wollen

Das Buch ist ein leidenschaftlicher Aufruf, Verantwortung zu übernehmen – im Denken, im Konsum, in der Politik. Walter fordert keine radikalen Aktionen, sondern einen Wandel des Bewusstseins, getragen von Wissen, Spiritualität und Verantwortung. „Fridays for Future“ ruft Jugendliche auf die Straßen. Walter ruft alle Generationen auf: Life for Future – für das Leben selbst. Wer bereit ist, sich auf eine außergewöhnliche Mischung aus Klimaanalyse, philosophischer Reflexion und spiritueller Vision einzulassen, findet in „Urgent – Dringend“ ein Buch, das bewegt und provoziert – und das vielleicht genau der Impuls ist, den unsere Zeit so dringend braucht.