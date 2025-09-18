Buchtipp: „Urgent – Dringend“ 17 und 84: Der Gottscha von Sonneberg

Die Diagnose: Ein Planet am Limit
Walter benennt mit schonungsloser Klarheit die existenziellen Krisen, vor denen die Menschheit steht: Klimawandel, Raubbau an den Ressourcen, Abholzung der Regenwälder. Zahlreiche Studien warnen: Ab einer globalen Erwärmung von zwei Grad droht der Kollaps. Doch statt entschlossen zu handeln, verharrt die Welt in politischen Diskussionen, während Kipppunkte überschritten werden. Für Walter ist klar: Das Streben nach maximalem Profit hat uns an den Rand des Abgrunds geführt. Wenn wir weitermachen wie bisher, riskieren wir das Überleben kommender Generationen.