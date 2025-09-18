 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. 17 und 84: Der Gottscha von Sonneberg

Buchtipp: „Urgent – Dringend“ 17 und 84: Der Gottscha von Sonneberg

Andreas Walter aus Sonneberg in Thüringen ist kein gewöhnlicher Autor. Er ist ein Querdenker im besten Sinne – institutionell unabhängig, aber mit einem klaren Blick für die größten Herausforderungen unserer Zeit. Sein neues Buch „Urgent – Dringend“ ist kein Roman, sondern ein Weckruf. Ein Werk, das Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität verbindet – und einen radikalen Perspektivwechsel fordert.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Die Diagnose: Ein Planet am Limit

Walter benennt mit schonungsloser Klarheit die existenziellen Krisen, vor denen die Menschheit steht: Klimawandel, Raubbau an den Ressourcen, Abholzung der Regenwälder. Zahlreiche Studien warnen: Ab einer globalen Erwärmung von zwei Grad droht der Kollaps. Doch statt entschlossen zu handeln, verharrt die Welt in politischen Diskussionen, während Kipppunkte überschritten werden. Für Walter ist klar: Das Streben nach maximalem Profit hat uns an den Rand des Abgrunds geführt. Wenn wir weitermachen wie bisher, riskieren wir das Überleben kommender Generationen.

Die Vision: Ein Evolutionssprung der Menschheit

Doch das Buch bleibt nicht bei der Analyse stehen. Walter entwirft eine Vision, wie der Wandel gelingen kann: Bildung, Gesundheit und Umwelt müssen die neuen Leitwerte sein. Eine geschlossene Kreislaufwirtschaft soll Ressourcen schützen. Raumenergie und neue Technologien bieten Chancen für nachhaltigen Wohlstand. Vor allem aber braucht es einen Bewusstseinswandel: Weg vom materiellen Überfluss hin zu geistigem Reichtum. Walter sieht die Menschheit an der Schwelle eines „Evolutionssprungs“. Er spricht vom „Primat des Geistes“ – einem global denkenden, spirituell verbundenen Menschen, der Verantwortung für die Erde übernimmt. 

Spirituelle Dimension: Zahlen, Seele, Sinn 

Besonders ungewöhnlich ist Walters Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität. In seiner sogenannten „DU-Arbeit“ (Doktor universale), die er Anfang der 1990er-Jahre verfasste, entwickelte er seine persönliche Zahlenlehre. Sie basiert auf der Überzeugung, dass sich göttliche Energie in dynamischen Zahlen ausdrückt – etwa in den Schlüsselzahlen „17“ und „84“. Für Walter sind diese Zahlen Beweise für eine geistige Ordnung, die Materie und Geist verbindet. Die DU-Arbeit ist keine klassische Dissertation, sondern Walters eigener Versuch, Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität zusammenzuführen. Für ihn bildet sie das Fundament einer neuen Sicht auf Mensch, Natur und Kosmos.

Der Autor: Ein Leben auf der Suche nach Antworten

Andreas Walters Lebensweg ist geprägt von Brüchen und Neuanfängen: Militärdienst, Medizinstudium, eine manisch-depressive Erkrankung, Arbeit im Handel, schließlich die Hinwendung zu Philosophie und spiritueller Forschung. Heute sieht er seine Aufgabe darin, die Menschheit aufzurütteln und Orientierung zu geben.

„Urgent – Dringend“ – Ein Buch für alle, die nicht länger warten wollen

Das Buch ist ein leidenschaftlicher Aufruf, Verantwortung zu übernehmen – im Denken, im Konsum, in der Politik. Walter fordert keine radikalen Aktionen, sondern einen Wandel des Bewusstseins, getragen von Wissen, Spiritualität und Verantwortung. „Fridays for Future“ ruft Jugendliche auf die Straßen. Walter ruft alle Generationen auf: Life for Future – für das Leben selbst. Wer bereit ist, sich auf eine außergewöhnliche Mischung aus Klimaanalyse,  philosophischer Reflexion und spiritueller Vision einzulassen, findet in „Urgent – Dringend“ ein Buch, das bewegt und provoziert – und das vielleicht genau der Impuls ist, den unsere Zeit so dringend braucht.


Buchdetails:
„Urgent – Dringend“
Autor: Andreas Walter
Erschienen: 2024
Umfang: ca. 100 Seiten
Herausgeber: novum pro Verlag