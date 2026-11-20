Seit September bekommt die Klasse 2a der Astrid-Lindgren-Grundschule jede Woche Besuch. Lese-Omas und ein Lese-Opa nehmen sich Zeit für die Kinder und ihre Bücher. Am Vorlesetag am Freitag waren sie erstmals auch in anderen Klassen zu Gast. Eine von ihnen hatte dafür eigens Flöte geübt.Ihren Kindern und Enkeln hat Irene Hildebrandt oft vorgelesen. Vor einer ganzen Schulklasse saß sie am Freitag zum ersten Mal. Unter den Kindern entdeckte sie ein vertrautes Gesicht. Mit dem Mädchen hatte sie schon geübt, als es noch in der ersten Klasse war. Über das Wiedersehen haben beide sich besonders gefreut. Lehrerin hatte Irene Hildebrandt früher einmal werden wollen. Jetzt kommt sie als Lese-Oma in die Schule.