„Hundert Meter Akten“, sagt Hannelore Schneider. Vielleicht auch sehr viel mehr. So groß ist das schriftliche Erbe des Theaterherzogs, dass sich in diversen Archiven, vor allem aber in Meiningen findet. Hunderttausende Seiten beschriebenes Papier: Für Wissenschaftler eigentlich ein Glücksfall – so sieht es die Meiningerin, die noch kurz vor der Wende über eben jenen Theaterherzog promovierte, im Prinzip. So sehen es auch der Meininger „Prof“ Alfred Erck, einer ihrer Mentoren, der sich selbst ein Leben lang mit vielen Fragen durch den Nachlass Georgs wühlte. Und Axel Schneider, der seit Jahrzehnten historische Abbildungen und Fotos sammelt – seine Leidenschaft.