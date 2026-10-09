Buchmesse Unterstützung für kreative Kleinverlage

Nach dem Streit um den Buchhandlungspreis im Frühjahr - drei zunächst ausgewählte Buchläden wurden wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" wieder von der Liste gestrichen - hatte Weimer das Auswahlverfahren für den Verlagspreis geändert: Grundlage sind Empfehlungen einer Jury. Diese - und auch Weimer selbst - können sich bei etwaigen Streitfällen an ein neues beratendes Gremium mit Fachleuten wenden.