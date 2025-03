Buchmesse: Sebastian Fitzek: Diese Bücher haben mein Leben verändert

So oft in der Bibliothek ausgeliehen, dass Lehrerin es ihm schenkte

Der Berliner Thriller-Autor erzählt: "Dieses Buch hat mich so sehr fasziniert in der vierten Klasse der Waldgrundschule, dass ich es mir immer und immer wieder aus der Schulbibliothek ausgeliehen habe. Und das hatte ich so oft, bis die Lehrerin, die die Bibliothek verwaltete, es mir dann am Ende schenkte. Und noch heute steht es in meinem Bücherregal."