Lebenslang pendelt er zwischen Ost und West, lässt den Westen hinter den Eisernen Vorhang blicken. Sein erstes Buch 1984 heißt "Moskau lesen". Eine Universitätskarriere will er lange nicht. Nach dem Mauerfall lehrt er erst in Konstanz und dann in Frankfurt/Oder.

Vorurteile korrigieren und Neugier wecken

In seinem Werk verbinde er empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen, heißt es in der Urkunde zum Friedenspreis. "Mit seiner Erzählweise, die Beobachten, Empfinden und Verstehen verbindet, korrigiert er Vorurteile und weckt Neugier."

Seine Art der Geschichtsschreibung speise sich nicht aus Archiven, sagte Schmidt-Friderichs, "er braucht die Geschichten, die Gerüche und Geschmäcker, Land und Leute, die Anschauung". Heute sei ihm das verwehrt: "Karl Schlögel, der Russland wie kaum ein anderer kennt und für den Russland Heimat geworden ist, kann nicht mehr dorthin reisen, ohne seine Festnahme zu riskieren."