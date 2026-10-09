Buchmesse: Das sind die besten Kinder- und Jugendbücher des Jahres

Von ihr stammen Bücher wie "Der Tag, als ich lernte die Spinnen zu zähmen", "Der Hund mit dem gelben Herzen oder die Geschichte vom Gegenteil" oder "Frau Wolle und der Duft von Schokolade". Die Jury lobte vor allem, dass die im Münsterland lebende Autorin "sich Beschönigungen und einfachen Lösungen verweigert".