Mit der Vielschreiberei der vergangen Jahre ist erst einmal Schluss. Thomas Lünser, wird erst einmal nicht mehr „kriminalisieren“, aber weiter zeichnen und malen. In den nächsten Wochen ist er mit seiner Partnerin im malerischen Thüringen unterwegs, besucht Schlösser und Burgen. Der frühere Kaufmann hat sein Unternehmen verkauft, ist mit 60 Gymnasiallehrer in Cottbus für Kunst und Englisch geworden und spricht zwei Jahre später von der besten Entscheidung seines Lebens. An der Volkshochschule kommt noch Geschichte Brandenburgs hinzu, der sehr belesene Lünser vielseitig aufgestellt.