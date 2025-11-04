Noch ehe der Gast mit seiner Lesung beginnen konnte, war im Bürgerhaus von Sülzfeld ein praktisches Beispiel von gelungener Integration zu erleben. Eingeladen zu der Buchlesung hatte nämlich die Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen. „Wir haben schon seit einiger Zeit der recht kleinen Gemeindebibliothek geholfen“, begründet die Meininger Bibliothekschefin Sylvia Gramann-Reepschläger diese Partnerschaft. „Seit einige Umlandgemeinden den Schritt in die Kreisstadt gegangen sind, sollen diese auch von den Möglichkeiten der Kreisstadt und unserer Bibliothek profitieren.“ Quasi als als eine Premiere gab es jetzt eine Buchlesung in Sülzfeld, veranstaltet von der Meininger Bibliothek.