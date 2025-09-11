Dass er einmal Autor sein würde, hätte Thomas Weiß nicht vermutet. „Ich habe vorher noch nicht mal ein Buch gelesen“, verrät der gebürtige Suhler. Erst, als ihm das Büchlein mit dem Titel „100 Dinge, die man einmal im Leben getan haben sollte“ in die Hände fällt, merkt er, dass ihm ein Erlebnis fehlt: Er hat noch nie etwas zu Papier gebracht. „Ich habe überlegt, ob ich einen Roman schreibe oder eine Schnulze“, erzählt er. Schließlich reifte der Gedanke, einfach über sich selbst zu berichten und all die kleinen und großen Episoden des Lebens in verschiedene Kapitel zu packen. „Ich war viel unterwegs und habe den halben Globus bereist. Da sind viele Geschichten zusammengekommen“, blickt Thomas Weiß zurück. Während seiner Zeit als Soldat bei der Bundeswehr sei er monatelang in Afghanistan, dem Kosovo, Mazedonien und Usbekistan im Einsatz gewesen. Er bereiste Nepal, Japan und die USA. „Überall sind mir witzige Dinge passiert“, sagt er. Sie bilden den Grundstein für sein erstes Buch. „Vom Widder, Küchendach und Kabelbindern“ entstand 2021. Zwei Jahre später gab Thomas Weiß „Willkommen im Lamba-Lumba-Land“ heraus.