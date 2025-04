Buchlesung: Deutschland hat sich nun schon 15 Jahre abgeschafft

Thilo Sarrazin macht nächste Woche im Rahmen einer Lesereise in Südthüringen Station in Neuhaus am Rennweg. Am Donnerstag, 24. April, ist er im Kulturhaus der Rennsteigstadt zu erleben, am 25. April in Bad Salzungen bzw. am 26. April in Suhl. Der 80-Jährige, gebürtig aus Gera stammend, stellt den Auftritt unter den Anspruch, 15 Jahre nach dem Erscheinen seines umstrittenen Bestsellers „Deutschland schafft sich ab“ Bilanz ziehen zu wollen. Das verspricht spannend zu werden: Sein Buch löste 2010 eine heftige gesellschaftspolitische Debatte aus. Die Thesen blieben nicht unwidersprochen. Sarrazin hatte sich zur Zuwanderungsproblematik positioniert und ein Bild gezeichnet, wonach aus der Kombination von Geburtenrückgang, wachsender Unterschicht und Zuwanderung aus überwiegend islamisch geprägten Ländern Deutschland der Untergang drohen würde. Das trug dem Autor – seinerzeit noch Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank – ein Ausschlussverfahren seiner Partei, der SPD, ein.