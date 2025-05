Neuer Technik-Standard nach Erweiterung

Seit 2011 gebe es den Standort in Hörselgau mit in der Spitze bis zu 500 Beschäftigten. Er verfüge über insgesamt 60.000 Quadratmeter Fläche und sei zusätzlich mit einem neuen System auf rund 8.000 Quadratmetern ausgerüstet worden. Waren würden danach sortiert, wie häufig sie gebraucht werden und in insgesamt rund 240.000 Behältern gelagert. Die Lagerbewirtschaftung übernehmen demnach hunderte Roboter.