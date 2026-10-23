Buchenwald: Verein will Gedenken an KZ-Außenlager stärken

Weimar - An zahlreiche einstige Außenlager des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald wird heute vor Ort nicht mehr erinnert. Mit der Überarbeitung einer Webseite des Projekts "Buchenwald war überall" will der Förderverein Buchenwald nun einen Beitrag dazu leisten, die Erinnerung gerade auch an solche Außenlager zu stärken. Die aktuelle Version dieser Seite zeige, "dass Täterorte verschwinden, dass sie überbaut werden und dem Vergessen preisgegeben werden", sagt Kolja Lohf, der diese Seite für den Förderverein neu konzipiert hat.