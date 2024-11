Buchenwald: AfD scheitert teilweise mit Antrag gegen Gedenkstätte

Wagner schrieb beispielsweise: "Mit der AfD tritt am 1. September eine Partei an, die das Leiden der Opfer des Nationalsozialismus auch in den thüringischen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora aus der Erinnerung tilgen will." Dem Gerichtsbeschluss zufolge stellt dies eine "sachgerechte Bewertung, die auf einem Tatsachenkern beruht" dar. Die Thüringer AfD-Fraktion nannte Wagners Satz nach Eingang des Gerichtsbeschlusses hingegen eine Falschbehauptung.