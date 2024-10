Das kürzlich im Verlag Gräfe und Unzer erschienene Buch sei - nicht nur - für Fans der ZDF-"Bergretter" gedacht. Es soll zugleich Interesse an den Bergen wecken und über das Leben und mögliche Gefahren in den Bergen informieren. Gemeinsam mit dem echten Bergretter Heribert Eisl schildert Ströbel, was in der Serie Fiktion ist und wie der Bergretter-Alltag in der Realität aussieht. Der Schauspieler verkörpert seit 2014 im ZDF den Chef-Bergretter Markus Kofler.