Heimatverbundenheit und Geschichtsinteresse gehen in Gräfenroda oft Hand in Hand und bringen als Früchte wunderbare Heimatgeschichtsbücher hervor. Das jüngste Exemplar erschufen die Autoren Rotraut Greßler und Jochen Ehrhardt arbeitsteilig als ein 200 Seiten umfassendes Gemeinschaftswerk mit dem Titel „Menschen vor dem Tunnel“. Beschrieben, geschildert und erzählt wird darin die Geschichte vom spektakulären Bau des Brandleitetunnels – und der Menschen, die daran beteiligt waren.