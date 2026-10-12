Das Buch basiert auf Interviews mit den Kindern und den Memoiren der verstorbenen Mutter. Mit seinen vielen Zitaten, Fotos und Zeichnungen hat es ein bisschen den Charakter eines Familienalbums. So viele Kinder, so viele Sichtweisen auf dieses Familienleben.

Je nach Charakter und Position im Familiengefüge werden ein und dasselbe Ereignis oft ganz unterschiedlich geschildert. Das Schicksal der Schnabels ist zwar außergewöhnlich, doch ein Teil des Lebens in der alten Bundesrepublik. Die Autorin liefert hier dankenswerterweise die historischen Zusammenhänge für all diejenigen, die diese Zeit nicht selbst miterlebt haben.