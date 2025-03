Buch um die 50. Hungerspiele "Die Tribute von Panem" gehen mit fünftem Band weiter

Viele Ähnlichkeiten zu den Vorgängern

Von da an ist vieles den Vorgänger-Büchern ähnlich: Die Jugendlichen müssen sich in einer großen Arena nicht nur gegen ihre Konkurrenz, sondern auch gegen mutierte Tiere und künstlich geschaffene Naturkatastrophen durchsetzen. Der Überlebenskampf wird ins Kapitol und in die Distrikte übertragen und wer "draußen" gut ankommt, kann auf Essen von "Sponsoren" hoffen. Der Überlebenskampf ist mitreißend geschildert und die dabei entstehenden zarten Freundschafts-Bande sind nachvollziehbar.