Klar, wer Oberhof besucht, der landet unweigerlich an den Sportstätten: Doch die Stadt ist mehr als Schanzenanlage, Rennschlittenbahn, Biathlon-Arena und Skihalle. Das hebt Daniela Kühr in ihrem Buch „111 Orte im Thüringer Wald, die man gesehen haben muss“ hervor. Sie habe Ausflugsziele ausgewählt, „die selbst eingefleischte Kenner überraschen“, wie sie im Vorwort des besonderen Reiseführers schreibt. Das stimmt allerdings.