„Wir haben es geschafft, und ich denke, recht gut“, sagt Manfred Dittmar. Das Buch „Das Geisaer Waldhäuschen im Wandel der Zeit“ liegt druckfrisch vor. Als es dieser Tage in den Räumen des Rhönklub-Zweigvereins vorgestellt wurde, war das Interesse so groß, dass keiner der Stühle frei blieb. Nicht wenige der Zuhörer sind, wie der Autor des Buches, Zeitzeugen der wechselvollen Waldhäuschen-Geschichte. Viele ihrer Erinnerungen finden sie auf den 220 Seiten des Buches wieder.