Nicht wirklich "willkommen"

Die Briefe seien oft Beschreibungen "ohne Filter", erklärt der Verlag. Die Sprachvielfalt der Originale in Russisch, Deutsch, Französisch, Ungarisch, Hebräisch, Jiddisch, Slowakisch, Niederländisch und Polnisch erinnert noch einmal daran, wie viele Nationalitäten der Vernichtungswahn Adolf Hitlers und seiner Getreuen traf - Juden aus ganz Europa. Auch in anderen Ländern wurden sie bei ihrer Rückkehr keineswegs immer mit offenen Armen empfangen.

Der Historiker Dan Michman erinnert an einen Brief seiner Mutter an seine Großmutter in Palästina. Michmans Eltern, damals Melkman, waren von den Nazis aus den Niederlanden verschleppt worden. Bei ihrer Rückkehr nach Amsterdam stand auf den Armbinden der Beamten "Willkommen", aber ihre Gesichter sagten etwas anderes. "Sie guckten alle mürrisch und schickten einen von Pontius zu Pilatus", schreibt Frederika Melkman.

Und dieser kalte Empfang war wohl nicht das Schlimmste für Frederika und ihren Mann. Sie suchten ihren kleinen Sohn, den sie vor dem Holocaust bei einer Frau auf dem Land versteckt hatten. Als Fremde standen sie vor dem Jungen und sagten: "Wir sind deine Eltern, wir nehmen dich jetzt mit."

Sein Vater, selbst Historiker und später Generaldirektor von Yad Vashem, habe Frederikas Briefe nach deren Tod 1991 entdeckt, erzählt Michman in einem Video der Gedenkstätte. "Wir sahen sofort, dass dies nicht nur für die Familie von Bedeutung war." Das Hauptgefühl in dem Buch sei nicht Rache, sondern die Suche nach jüdischer Identität und die Frage: "Wie werden wir eine bessere Welt schaffen?"

"Es war das schönste Geschenk"

So steckt in Briefen der Sammlung auch Trost. Syme Zosim Rysavy aus Brünn im heutigen Tschechien hatte ihre Brüder kurz vor der deutschen Annexion des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 zur Flucht gedrängt. Sie schafften es nach London. Syme selbst blieb, um sich um ihre alten Eltern zu kümmern. Im April 1942 wurde sie mit ihrem Mann Fritz nach Theresienstadt und später nach Auschwitz deportiert. Fritz wurde dort ermordet. Syme überlebte schwerste Zwangsarbeit, Hunger, Erniedrigung und Krankheit.

Als sie im September 1945 zwei Briefe von ihrem Bruder Ned erhält, antwortet sie voller Dankbarkeit: "Es war das schönste Geschenk und ich danke dir sehr, denn Du hast mich sehr glücklich gemacht. Nadénko, auch ich würde alles dafür geben, Dich sehen zu können, aber nur Dich ganz nah haben. Deine Hände fühlen und nichts sprechen müssen. Denn alles, was ich in den letzten vier Jahren erlebt und gelitten habe, kann man weder erzählen noch schreiben."