Mehr als 70 Aussteller – so viele wie nie zuvor – waren am Sonnabend ins Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) Rohr-Kloster gekommen, sie gestalteten diesen Tag zur besten Werbung für das Handwerk. Motto: Handwerk ist mehr als ein Beruf – es ist Leistung, gepaart mit Fleiß und Leidenschaft. Handwerk gibt Zukunft, so die Botschaft an allen Ständen. Wichtig war dies für all die jungen Leute, die noch vor ihrer Berufswahl stehen. Hier konnten sie sich am Samstag ein Bild von vielen Gewerken machen. Ja, mehr noch – an so manchem Stand konnten sie sich selbst ausprobieren, konnten das entsprechende Werkzeug zum Tischlern oder Sägen, Frisieren oder Backen in die Hand nehmen. Wie eine echte Thüringer Bratwurst entsteht, wie das Fleisch in den Darm kommt, auch das ist für so manchen Jugendlichen nun kein Geheimnis mehr.