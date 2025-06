Berlin/Erfurt (dpa/th) - BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat dem Thüringer Landesverband erneut vorgeworfen, wegen seiner Regierungsbeteiligung Wähler in großem Umfang an die AfD verloren zu haben. Sie seien von der Politik der Koalition aus CDU, BSW und SPD in Erfurt enttäuscht, sagte Wagenknecht "Stern" online. "So, wie es in den letzten Monaten gelaufen ist, hat es uns auch als Gesamtpartei Glaubwürdigkeit gekostet."