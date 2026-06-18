Wer das BSW wählt, gibt der AfD erstmals die Chance, außerhalb von Kommunen politische Gestaltungsmacht zu erlangen. Diese Botschaft an die Bürger in den drei Ländern mit anstehenden Wahlen hat Sahra Wagenknecht nun in neuer Deutlichkeit verkündet. Damit verschärft die Parteigründerin nochmals ihren Kurs gegen ihre Thüringer Parteikollegen, deren Regierungsbeteiligung die prominente Saarländerin von Anfang an mit Grollen begleitet hat. Als „Koalition mit den Kriegstreibern“ war das Brombeer-Modell erst jüngst bei einem Auftritt des BSW-Bundesvorstands in Suhl von Thüringer Wagenknecht-Anhängern bezeichnet worden.