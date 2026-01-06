In der Thüringer Landespolitik ticken die Uhren mal wieder anders. In diesem Fall ist das mal eine durch und durch positive Aussage. Während der von Sahra Wagenknecht ausgebrachte Spaltpilz in Brandenburg seine giftige Wirkung entfaltet, bleiben die BSW-Leute im Freistaat bei ihrer pragmatischen Linie. Sie machen ihre Jobs als Minister im Landeskabinett, ohne sich politisch zu verbiegen – und tragen ihren Teil dazu bei, die Machtübernahme der Autoritären und Populisten mit ihren so billigen wie gefährlichen Lösungen zu verhindern. In Brandenburg ist diese Gefahr nun gegeben. Der Verdruss und die schwarz-rote Koalition als Folge der Sturheit des BSW nützen nur der AfD.