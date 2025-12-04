Bei den Europawahlen im Juni 2024 hat das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) in Suhl das beste Wahlergebnis im Bundesvergleich erzielt – 20,1 Prozent aus dem Stand gab es für die noch junge Partei in der Stadt – damals noch ohne eine Ortsgruppe oder einen Kreisverband, geschweige denn ordentliche Mitglieder. Viele Anhänger bedauerten damals, dass es deshalb auch nicht gelungen war, bereits zur Kommunalwahl im Mai 2024 eine Stadtrats-Liste oder einen OB-Kandidaten aufzustellen und aktiv in der Kommunalpolitik mitzumischen. Interessenten dazu hätte es gegeben, doch fehlten auch aufgrund der von Parteigründerin Sarah Wagenknecht praktizierten stringenten Aufnahmeregelung für Mitglieder in Südthüringen und Suhl schlicht die kommunalen Strukturen. Zur Bundestagswahl im Januar dieses Jahres schaffte die Partei in Suhl noch 12,2 Prozent der Zweitstimmen und 10,1 für die Direktkandidaten.