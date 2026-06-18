BSW-Gründerin kritisiert: Wagenknecht zieht Thüringer Koalition in Zweifel

Wagenknecht hatte das Thüringer BSW immer wieder für seine Regierungsbeteiligung in Erfurt kritisiert. Die BSW-Gründerin sieht im Mitregieren mit CDU und SPD einen Grund für das knappe Scheitern des BSW bei der Bundestagswahl 2025. Auch Teile des Thüringer BSW sehen die Regierungsbeteiligung kritisch. Gegen den Koalitionsvertrag hatten etwa 30 Prozent der Mitglieder gestimmt. Bereits unmittelbar nach Verabschiedung des Koalitionsvertrags für Deutschlands erste Brombeer-Regierung hatte sich Wagenknecht kritisch geäußert angesichts einer aus ihrer Sicht zu hohen Kompromissbereitschaft ihrer Thüringer Parteikollegen.