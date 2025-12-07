Magdeburg (dpa/th) - Thüringens BSW hat wegen massiver Kritik an seiner Regierungsbeteiligung einen schweren Stand auf dem BSW-Bundesparteitag in Magdeburg gehabt. "Ich kann verstehen, wenn einige aus der Delegation ein bisschen getitscht nach Hause fahren", sagte die Thüringer Landesvorsitzende Katja Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Sie habe aber die Hoffnung, dass mit dem neu gewählten Bundesvorstand eine vertrauensvollere Zusammenarbeit möglich sei als bisher. Der Thüringer Landesverband sei dazu bereit und habe das auch in Magdeburg deutlich gemacht.