BSW-Bundesparteitag: Wagenknecht bringt ihre Liste fürs BSW-Präsidium durch

Magdeburg (dpa/th) - Auf dem BSW-Bundesparteitag haben sich bei der Besetzung der sieben Stellvertreter-Posten alle Vorschläge der bisherigen Führung um Sahra Wagenknecht durchgesetzt. Der einzige andere Bewerber, Dirk Hoffmeister aus Thüringen, fiel mit 12,9 Prozent der Stimmen durch, wie die Leitung des Parteitags in Magdeburg mitteilte. Sein Thüringer Kollege Steffen Schütz hatte mangels Erfolgsaussichten seine Kandidatur zurückgezogen. Hintergrund ist ein Dauerstreit zwischen der Bundesspitze des BSW und dem Landesverband Thüringen.