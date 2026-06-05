BSW: BSW-Vertreter streiten auf offener Bühne

Suhl (dpa/th) - Das Verhältnis zwischen Teilen des Thüringer BSW und dem Bundesvorstand der Partei bleibt angespannt. Bei einer Dialogveranstaltung in Suhl kam es am Freitagabend zu einem kurzen, aber heftigen verbalen Schlagabtausch. Der BSW-Bundesvorsitzende Fabio De Masi warf dem parlamentarischen Geschäftsführer der BSW-Landtagsfraktion, Stefan Wogawa, vor, die Unwahrheit zu sagen. Dabei ging es um eine vermeintliche Einladung der Parteispitze zu einem Treffen mit der Thüringer Landtagsfraktion. Wogawa habe sich die Einladung ausgedacht, sagte De Masi.