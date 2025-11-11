BSI-Lagebericht Cyberspione zielen auf Verwaltung - Neue Phishing-Gefahren

Software-Risiken

Zur Frage der Nutzung des Betriebssystems Windows 10 in der Bundesverwaltung sagt die BSI-Präsidentin, Claudia Plattner, noch gebe es zwar Möglichkeiten für Sicherheitsupdates. Der Wechsel zu einem neuen, zukunftsträchtigen Betriebssystem müsse aber dennoch rasch vollzogen werden. Es gebe etliche Ressorts, in denen das schon umgesetzt sei. Daneben gebe es ein paar Häuser, in denen es, "in der Mache ist" und einige Ressorts der Bundesregierung, "wo wir noch ein bisschen anschieben müssen".