Aller guten Dinge sind drei. Auf die Lichtner und ihren Bierfassanstich zur Kirmes trifft das Sprichwort allemal zu. Nachdem Ortsteilbürgermeister Holger Koch 2023 so seine Probleme beim Anzapfen hatte und 2024 ein Dichtungsring fehlte, hat’s nun dieses Jahr „reibungslos funktioniert“, wie Caroline Faust berichtet. „Zu dritt haben wir vorher kontrolliert, ob alles an Ort und Stelle ist“, so die Vorsitzende des Kirmesvereins. „Und auch Holger hat sich gut angestellt“, schiebt sie hinterher. Mit einem Schlag saß der Zapfhahn im Fass, das Freibier konnte fließen und die Brutsack Kermse starten.