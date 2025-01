Bayreuth (dpa/lby) - Im Prozess um den brutalen Mord an einem 48-Jährigen aus einer Wohngemeinschaft in Oberfranken hat der Angeklagte keine Angaben gemacht. Er sage nichts, teilte der 43 Jahre alte Angeklagte der Strafkammer am Landgericht Bayreuth zum Auftakt mit. Ob er zu einem späteren Zeitpunkt Angaben machen wird, ließ er zunächst offen.