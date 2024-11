Brutaler Doppelmord: USA: Menendez-Brüder könnten frühestens 2025 frei kommen

Verwandte fordern Freilassung der Brüder

Die Menendez-Brüder sitzen in einem Gefängnis im südkalifornischen San Diego ein. Zur Anhörung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles wurden sie telefonisch dazugeschaltet. Fernsehkameras waren nicht erlaubt. Laut US-Medienberichten ergriffen zwei Tanten der Brüder im Gerichtssaal für ihre Neffen Partei. Kein Kind sollte das durchleiden, was Erik und Lyle widerfahren sei, sagte Joan Vandermolen, die 92-jährige Schwester der getöteten Kitty Menendez laut US-Sender CNN. Auch Teresita Baralt (85), Schwester von Jose Menendez, machte sich demnach für die Freilassung ihrer Neffen stark.