Brutaler Doppelmord: Nach Mord an Eltern: Menendez-Brüder könnten freikommen

Serie und True-Crime-Doku

Die am 19. September gestartete Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" mit neun Episoden ist in den ersten rund sechs Wochen weltweit mehr als 62 Millionen Mal abgerufen worden. In der Serie werden die Brüder Lyle und Erik von Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch dargestellt. Die rund zweistündige Netflix-Doku "Die Brüder Menendez", die am 7. Oktober startete, sammelte in drei Wochen 33 Millionen Abrufe.