Brutaler Doppelmord: Menendez-Brüder: L.A. Staatsanwalt gegen neuen Prozess

Los Angeles - Die wegen Mordes verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez haben in ihren Bemühungen um Freilassung einen Rückschlag einstecken müssen. Der neue Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan Hochman, sprach sich am Freitag (Ortszeit) gegen einen entsprechenden Antrag der Brüder auf ein neues Verfahren aus. Er äußerte Zweifel an neu eingebrachten Beweismitteln der Menendez-Anwälte. Er empfehle dem zuständigen Gericht, den Antrag der Brüder abzulehnen, teilte Hochman mit. Eine Gerichtsanhörung ist für Ende März geplant.