Seoul - Im südkoreanischen Streaming-Hit "Squid Game" müssen Erwachsene mit hohen Schulden an harmlos wirkenden Kinderspielen teilnehmen. Doch wer verliert, wird auf der Stelle umgebracht. Kurz nach dem Start der ersten Staffel 2021 schlugen Schulen in mehreren Ländern Alarm: Kinder und Jugendliche würden die Serie in der Pause nachspielen und die Verlierer ohrfeigen.