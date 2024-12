Brutale Gewalttat: Urteil in Prozess um Mordversuch an Baby wird verkündet

Der Iraner soll den kleinen Jungen aus tiefer Ablehnung und aus Ärger über seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) im April dieses Jahres schwer verletzt haben. Der Mann soll das Kind laut Anklage über längere Zeit kräftig geschüttelt und ihm mit roher Gewalt mehrere Knochenbrüche zugefügt haben. Ob der Junge dauerhafte Schäden davongetragen hat, ist unklar.