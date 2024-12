Brutale Gewalttat: Knapp acht Jahre Haft für Mordversuch an eigenem Baby

Aus tiefer Ablehnung dem Kind gegenüber

Der Angeklagte hatte den Jungen nach Überzeugung der Strafkammer aus tiefer Ablehnung und aus Ärger über seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) mit brutaler Gewalt schwer verletzt. An einem Abend im April dieses Jahres kam er mit seiner Lebensgefährtin von einer Feier nach Hause und soll verärgert gewesen sein, dass sich seine Partnerin dort gut unterhalten hatte. Zugleich soll er sich am Schreien des Kindes beim Einschlafen gestört haben. Den Jungen ließ er nach Überzeugung des Gerichts daraufhin aus rund zwei Metern Höhe auf den Boden fallen und fügte ihm zudem diverse Knochenbrüche zu.