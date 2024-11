Brutale Gewalttat: Anklage wegen versuchten Mordes an Baby - Vater schweigt

Bamberg/Zeil am Main (dpa/lby) - Im Prozess um den versuchten Mord an einem Baby hat der angeklagte Vater vor dem Landgericht Bamberg keine Angaben gemacht. Der Mann soll seinen knapp zwei Monate alten Sohn im April dieses Jahres auf brutalste Weise verletzt und versucht haben, ihn zu töten. Die Staatsanwaltschaft schildert in ihrer Anklage, dass der 39-jährige Iraner zuvor mit seiner Lebensgefährtin bei Freunden zu Besuch war. Dort soll sich die Mutter des Kindes gut unterhalten haben, was dem Angeklagten missfallen haben soll.