Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall zwischen 16 und 16.20 Uhr. Eine Gruppe von vermutlich minderjährigen Tätern mit südländischem Phänotyp ging aus bislang ungeklärter Motivation auf die beiden deutschen Jungen los. Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, schlugen die Angreifer mehrfach mit Händen und Fäusten auf die Kinder ein und traten zudem mit den Füßen nach ihnen.