Brustkrebs-Früherkennung: Tausende Frauen ab 70 zu Mammografie-Programm eingeladen

Weimar (dpa/th) - In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben in Thüringen knapp 17.300 Frauen zwischen 70 und 75 Jahren eine Einladung zur Brustkrebs-Früherkennung erhalten. Dies teilte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung auf Anfrage mit. Nach der Erweiterung der Früherkennung auf diese Altersgruppe verschicke die Thüringer Programm-Zentralstelle seit Jahresbeginn automatische Einladungen auch an diese anspruchsberechtigten Frauen. Das bislang auf die Altersgruppe von 50 bis 69 Jahre beschränkte Programm gilt seit Juli 2024 auch für bis 75-Jährige. Die Röntgenuntersuchung wird an einem wohnortnahen Mammografie-Standort gemacht.