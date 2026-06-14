„Der liebe Gott muss ein Heinrichser sein“, sagt Marcus Schweiger, Vorsitzender der Heinrichser Burschenschaft in Freude darüber, dass der Regen vergangener Tage offenbar Geschichte und Sonnenschein gewichen ist. Am Samstag hat sie gemeinsam mit dem Ortsteilrat wieder zum Brunnenfest eingeladen. Anlass ist der seit 2021 errichtete Brunnen, dessen technische Voraussetzungen bereits im Rahmen der Straßenmarktsanierung im Jahr 1995 vorgerichtet worden sind.